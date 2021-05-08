В 100 лет умер один из инициаторов перестройки Егор Лигачов

Экс-глава томского обкома КПСС и один из инициаторов «перестройки» Егор Лигачев скончался в Москве в возрасте 100 лет. Перед смертью ему диагностировали двустороннюю пневмонию.

Бывший секретарь ЦК КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачёв умер в Москве на 101-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию области вечером 7 мая.

В начале апреля бывшего члена политбюро КПСС госпитализировали в Центральную клиническую больницу. У Лигачёва обострились «давние проблемы с легкими», незадолго до смерти его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией, уточнил «КП» его сын Александр.

«Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать. В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел», — рассказал изданию Александр Лигачев.

Свои соболезнования сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в своем телеграм-канале: «До самого конца Егор Кузьмич оставался в рядах коммунистов. Неоценим его вклад в восстановление КПРФ и борьбу, которую ведет наша партия».

Егор Лигачёв родился в 1920 году в Каинском уезде Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). В 1944 году он стал секретарем райкома комсомола Дзержинского района Новосибирска, а к концу 1950-х возглавил новосибирской обком КПСС.

С 1965 по 1983 годы Лигачёв возглавлял томский обком КПСС. Затем его по предложению генерального секретаря партии Юрия Андропова назначили завотделом ЦК. В апреле 1985-го Лигачёв стал членом политбюро КПСС. При Михаиле Горбачёве томский политик отвечал за организационно-партийную работу и был, по сути, вторым человеком в государстве.

С именем Лигачёва связана «горбачевская» антиалкогольная кампания 1985-1987 годов, которую придумали для борьбы с «упадком морально-нравственных ценностей строителей коммунизма и халатным отношением к труду».

«Я способствовал энергично и активно выдвижению Михаила Сергеевича. Он об этом знает хорошо. Это, пожалуй, моя самая большая кадровая ошибка», — приводит ТАСС слова Лигачёва на суде по делу КПСС в 1992 году.

C 1993-го и до февраля 2013 года Лигачёв был членом ЦК КПРФ, после чего перестал заниматься политикой. Осенью того же года, в 92 года, перенес операцию на сердце. В 2018 году Лигачёв отказался от присвоения своего имени томскому аэропорту Богашёво. В 2020-м он стал единственным членом политбюро ЦК КПСС, которому исполнилось сто лет.