Суд в США получил иск от имени слонихи

Отмечается, что это первый случай в истории, когда англоязычный суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека. Проект пытается подавать иски от имени Хэппи с 2018 года, однако до этого все суды их отклоняли.

Историю слонихи в марте рассказал портал Curbed. Сообщалось, что животное было доставлено в зоопарк в 1970-х. Сейчас Хэппи живет в отдельном вольере площадью в 81 сотку. Сотрудникам зоопарка пришлось расселить ее со слонихой Пегги, потому что они часто конфликтовали.

Nonhuman Rights Project же считает, что содержание в вольере нарушает права слонихи. Проект хочет добиться того, чтобы суд постановил перевести Хэппи в специальный слоновий заповедник. Зоозащитники надеются, что слониха станет первым в мире животным, право на свободу которого будет закреплено в судебном порядке.