Американку, пропавшую без вести, нашли спустя 5 месяцев — женщина выжила, питаясь мхом и травой Is inflation coming back? Warren Buffett and the return of the ‘inflation nutters’ » Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной (!) Смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в 5,4 раза выше, чем учитывает официальная статистика. Такую оценку приводит Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME). Организация основана в 2007 году фондом Билла и Мелиссы Гейтс и занимается изучением глобальных медицинских проблем и стратегий их решения. Исследователи пересчитали официальные данные смертности от ковида с марта 2020 по май 2021 года с учётом статистики избыточной смертности, очищенной от влияния не связанных с пандемией или косвенных факторов. Например — жаркого лета в Европе, перегруженности медицинских систем и опиоидного кризиса в США. С учётом этих данных ковид стал причиной смерти не менее 6,9 миллиона человек во всем мире. Это в два раза выше, чем фиксируют правительства разных стран. В России институт оценил смертность от ковида в 593 610. Это на 443 тысячи человек больше, чем фиксировала официальная статистика. По соотношению неучтённых смертей к учтённым страна занимает четвёртое место в списке из 20 государств с наивысшим числом жертв. Худшая ситуация с учётом — в Казахстане, свидетельствует статистика IHME. Там официальные данные занижены в 14,5 раз — за указанный период умерли 81 696 человек вместо 5 620. На втором месте — Египет, где незарегистрированных случаев в 12,6 раза больше, чем попавших в официальные отчёты. На третьем — Япония, где статистика не учитывает каждую десятую смерть.