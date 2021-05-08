Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 10 мая не будут рассматривать возможность новых санкций против России Найдена связь между размером мозга и продолжительностью зевка » Серед союзників українців у Другій світовій Зеленський поставив на перше місце росіян Перераховуючи народи, з якими українці воювали проти гітлерівської коаліції під час Другої світової війни, президент України Володимир Зеленський згадав «росіян, поляків, білорусів, євреїв, грузин, вірменів, британців, американців, французів та багатьох інших» Це йдеться у заяві глави держави з нагоди сьогоднішнього Дня пам’яті та примирення, оприлюдненій ранком суботи, 8 травня 2021 року, передає Еспресо.TV. «Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому», — зазначив, зокрема, Зеленський.