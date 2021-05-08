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Появилась программа, позволяющую изменять мимику актеров в кино так, чтобы она совпадала с дубляжом

нейросети,deep fakes,дубляж

Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync, которая с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров. Это значит, что движения губ и лицевых мышц людей на экране будут совпадать с тем, что говорят актеры озвучания

Нейросети сами проанализируют мимику актеров и подстроят под дубляж, заменив их лица на дипфейк. Выглядеть это будет так, будто, к примеру, Роберт Де Ниро изначально во время съемок произносил свои реплики на немецком, а не на английском, как показано в проморолике TrueSync:

8 мая, 2021 | Category: Наука, Новости, Шоу-бизнес
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