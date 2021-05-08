Ольша Бузова останется бездетной Минюст США: двое граждан РФ признали вину в киберпреступлениях » Появилась программа, позволяющую изменять мимику актеров в кино так, чтобы она совпадала с дубляжом Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync, которая с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров. Это значит, что движения губ и лицевых мышц людей на экране будут совпадать с тем, что говорят актеры озвучания Нейросети сами проанализируют мимику актеров и подстроят под дубляж, заменив их лица на дипфейк. Выглядеть это будет так, будто, к примеру, Роберт Де Ниро изначально во время съемок произносил свои реплики на немецком, а не на английском, как показано в проморолике TrueSync: