Полиция Нью-Йорка «уволила» робопса Boston Dynamics из-за критики граждан

Полиция Нью-Йорка заявила о том, что больше не будет использовать дистанционно управляемых роботизированных собак Digidogs из-за негативной реакции жителей города, сообщает BBC.

Полиция расторгла контракт с американской инженерной компанией Boston Dynamics стоимостью $94 тысячи. Представитель мэра Нью-Йорка Билла де Блазио подчеркнул, что рад такому решению, ведь Digidogs был «жутким и отталкивающим».

С 2020 года правоохранительные органы тестировали модель в надежде, что она поможет «спасти жизни, защитить жителей Нью-Йорка и офицеров». Однако для многих американцев Digidog стал символом агрессивных методов полиции, в особенности когда дело касается малообеспеченных.

Также жители США не приветствуют усиление милитаризации правоохранительных органов на всей территории страны, связанное с масштабными протестами Black Lives Matter и беспрецедентным захватом Капитолия. Некоторым интернет-пользователям Digidogs напомнил зловещих четвероногих роботов из сериала «Черное зеркало», которые пытаются уничтожить людей после падения цивилизации.