Первые красавицы мирового экрана 1980-х и 1990-х, о которых сегодня все забыли

В 1990-е годы на экраны бывшего Советского Союза хлынули недоступные до того зарубежные фильмы. Это была эпоха видеомагнитофонов, проката кассет и часто одноголосого гнусавого дубляжа. Мы впервые увидели не только свежие фильмы, но и картины 1980-х — «Лучший стрелок», «Роман с камнем», «Налево от лифта» и многие другие. А также познакомились с роскошными голливудскими и европейскими кинодивами. Они покорили наши сердца. Это было как первая любовь, а она, как известно, не ржавеет.

Джулия Ормонд



Британская актриса была настоящей суперзвездой в 90-х. Ормонд снялась в фильме «Легенды осени» (1994), где ее экранным партнером стал Брэд Питт. За этим последовали главные роли в фильмах «Первый рыцарь» (1995), где она сыграла с Шоном Коннери и Ричардом Гиром, а также «Сабрина» (1995) с Харрисоном Фордом.

С 2000-х годов актриса играет преимущественно в телесериалах, а на большом экране в основном в ролях второго плана и эпизодических. Одна из последних работ Ормонд — роль в американском драматическом телесериале «Корпорация» (2016–2017). Помимо этого, она занимается гуманитарной деятельностью, выступая за осведомленность в вопросах распространения СПИДа.



Рене Руссо



Прорыв в актерской карьере Рене Руссо случился в 1992 году, когда она сыграла в комедийном боевике «Смертельное оружие — 3» с Мелом Гибсоном. За этим последовал ряд коммерчески успешных фильмов. Одна из заметных работ — «Афера Томаса Крауна» (1999), где ее экранным партнером выступил Пирс Броснан.

В 2000-е годы актриса сделала перерыв в актерской карьере. Ее возвращение было триумфальным: она сыграла в фильме «Стрингер» (2014), получив высокую оценку критиков о своей работе и две номинации на престижные кинопремии — «Сатурн» и BAFTA. Последняя актерская работа Руссо — роль в фильме «Мстители: Финал» 2019 года.

Кэрри Отис



В фильмографии Кэрри Отис не так много работ — всего 4 полнометражных фильма. Но ее актерский тандем с Микки Рурком в фильме Залмана Кинга «Дикая орхидея» (1990) сложно забыть. Экранный магнетизм между актерами нашел свое продолжение в реальной жизни: в 1992 году Отис и Рурк поженились. И в 1996 году они снова сыграли вместе в фильме «Выход в красное».

Сегодня бывшая модель и актриса ведет тихую жизнь. Она замужем за ученым-экологом, у пары растет двое детей. Кэрри 51 год, и она по-прежнему хороша собой, о чем свидетельствуют фото в ее инстаграме.

Келли Макгиллис



В 1985 году Келли Макгиллис снялась в триллере «Свидетель» с Харрисоном Фордом и была номинирована за эту роль на «Золотой глобус». Однако наибольшую известность она получила благодаря роли инструктора летного училища, астрофизика и девушки мечты героя Тома Круза в культовом фильме «Лучший стрелок» (1986).

В дальнейшем ни одна роль актрисы не имела такого успеха, хотя она не переставала сниматься в кино и в 1990-х, и в 2000-х. В продолжении знаменитого фильма про аса, премьера которого состоится в 2020 году, актриса, к сожалению, не появится.

Жаклин Биссет



Слава пришла к британской актрисе Жаклин Биссет в 70-х годах прошлого века. Она играла у таких больших режиссеров, как Франсуа Трюффо, Джордж Кьюкор, Роман Полански. В нашей стране актриса наиболее известна по ролям, сыгранным в 80–90-х годах. В частности, в телефильме «Анна Каренина» (1985), мини-сериале «Наполеон и Жозефина: История любви» (1987), фильмах «Дикая орхидея» (1990), «Уходящая жизнь» (1994).

Сейчас Биссет 75 лет, она продолжает сниматься в кино, оставаясь востребованной как в Голливуде, так и в Европе. Благодаря несомненному актерскому таланту, ей удалось переключиться с главных ролей первых красавиц на характерные роли.

Эммануэль Беар



В 80–90-х годах кинозрители всего мира сходили с ума по французской актрисе. Вряд ли кто-то не помнит чувственную соседку героя Пьера Ришара в комедии «Налево от лифта» 1988 года. Благодаря работе в фильме «Французская женщина» (1995), получившем ряд наград Московского международного кинофестиваля, Беар по праву можно назвать одной из главных кинозвезд 90-х.

Сейчас она продолжает сниматься в кино, а также активно занимается благотворительностью, является послом доброй воли ЮНИСЕФ и активисткой правозащитного движения.

Настасья Кински



Российские зрители помнят хрупкую Кински по игре в экранизациях русских классиков «Вешние воды» (1989) Тургенева и «Униженные и оскорбленные» (1991) Достоевского. После этого актриса снимается преимущественно в американских фильмах.

Последний раз Кински появлялась на экране в 2012 году в картине «Ночью появляются звезды». Известно, что Квентин Тарантино звал Настасью сыграть в «Бесславных ублюдках», но сотрудничество не сложилось.

Эрика Элениак



В июле 1989 года журнал для мужчин Playboy присвоил Эрике титул девушки месяца. Вскоре после этого она начала сниматься в одной из главных ролей в сериале «Спасатели Малибу», где проработала 3 года (1989–1992). Позже Элениак играла в двух фильмах по мотивам «Спасателей» и ряде других полнометражных картин, где она исполняла главные роли. Однако особым успехом эти картины не пользовались.

Актриса продолжает сниматься в фильмах, сериалах и сегодня. Однако старт карьеры в «Спасателях Малибу», к сожалению, оказался для Элениак и ее пиком.

Энди Макдауэлл



Прорывом в актерской карьере Макдауэлл стала роль в драме Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео» (1989). За эту работу Энди получила свою первую номинацию на «Золотой глобус». За этим последовали главные роли в полюбившихся зрителям фильмах «Вид на жительство» (1990), «День сурка» (1993) и «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994). Первый и последний из них принесли актрисе еще 2 номинации на «Золотой глобус».

К сожалению, с середины 90-х карьера Макдауэлл пошла на спад из-за участия в коммерчески провальных фильмах. В 2000-х она стала лицом французского косметического бренда L’Oréal. Одна из последних работ актрисы — главная роль в телесериале «Кедровая бухта» (2013–2015).

Мег Райан



Мег — звезда таких культовых романтических комедий, как «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Французский поцелуй» (1995), «Вам письмо» (1998) и других. В 2000-х актриса продолжает играть главные роли на киноэкране.

Сейчас Райан растит дочь, усыновленную в 2006 году. Кроме того, попробовала себя в качестве режиссера — в 2015 году сняла драму «Итака», сыграв в этом фильме также одну из ролей.

Мина Сувари



Слава обрушилась на Сувари после роли в оскароносном фильме «Красота по-американски» (1999). Она буквально проснулась знаменитой: у нее наперебой брали интервью, ее портреты появлялись на обложках глянца, а мужские журналы включали в топы самых привлекательных женщин мира. В этом же году вышла еще одна картина с Миной, которая стала хитом, несмотря на второсортный юмор, — «Американский пирог».

Всего актриса сыграла более чем в 50 самых разноплановых картинах — от полнометражных до телесериалов, от драм до комедий, включая фильмы ужасов. Но больших хитов в ее карьере пока больше не было. Возможно, главная роль Сувари еще впереди.

Алисса Милано



Алисса Милано — одна из успешных американских сериальных актрис 90-х. Еще в возрасте 11 лет она начала играть в сериале «Кто здесь босс?» (1984–1992). Затем была роль в «Мелроуз Плейс» (1997–1998). Но наибольшую известность Милано принесла работа в сериале «Зачарованные», где она сыграла ведьму Фиби (1998–2006).

С 2013-го по 2014 год Алисса снималась в телесериале «Любовницы» в роли Саванны Дэвис, но после двух сезонов покидает проект в связи с рождением дочери. Сейчас она уже вернулась к работе и, помимо съемок, активно занимается благотворительностью, а также пишет книги. Самая свежая — книга для детей «Надежда. Проект средней школы».

Джоди Фостер



Джоди — лауреат двух премий «Оскар» и трех «Золотых глобусов», в том числе за достижения в области кинематографа (2013). Самые известные фильмы с участием актрисы — «Обвиняемые» (1988), «Молчание ягнят» (1991), «Нелл» (1994), «Анна и король» (1999).

Джоди Фостер и сейчас работает в сфере кино, а также телевидения, но преимущественно в роли продюсера и режиссера.

Кэтлин Тёрнер



Главная роль в фильме Роберта Земекиса «Роман с камнем» (1984), где актриса сыграла вместе с Майклом Дугласом, перевела Кэтлин Тёрнер в ранг суперзвезд и принесла премию «Золотой глобус». Через год она сыграла в «Жемчужине Нила» (1985), являющемся продолжением этой картины. Вершиной в карьере актрисы считается фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Пегги Сью вышла замуж» (1986), который принес ей номинацию на «Оскар».

К сожалению, в 1993 году у Тёрнер было диагностировано аутоиммунное заболевание — ревматоидный артрит. Лечение гормонами отразилось на ее внешности и привело к полноте. Из-за сильных болей актриса практически не могла ходить.

Болезнь прогрессировала 8 лет, и только благодаря современным методам лечения в начале 2000-х удалось достичь ремиссии. Сегодня Тёрнер вернулась на экраны и театральную сцену.

Керри-Энн Мосс



Сегодня имя канадской актрисы вряд ли что-то скажет большинству любителей кино. Но в конце 90-х — начале 2000-х Мосс была очень популярна. Ведь это именно она исполнила роль Тринити — девушки-хакера в черном латексе из культовой «Матрицы» (1999). Актриса сыграла и в двух последовавших сиквелах этого фильма, а также озвучила анимации и компьютерные игры по мотивам «Матрицы».

Мосс активно снимается и сегодня, но ярких и прорывных работ в кино у нее нет.

Брук Шилдс



Брук Шилдс с детства работала моделью, а наибольшую известность как актрисе ей принес фильм «Голубая лагуна» (1980). Популярности не помешало даже то, что за эту работу Шилдс получила антипремию «Золотая малина». Потом последовал фильм Франко Дзефирелли «Бесконечная любовь» (1981). В 90-х Брук доказывает зрителям и кинокритикам, что ее успех не случаен, снимаясь в разноплановых фильмах.

Сегодня актрисе 54 года, она по-прежнему потрясающе выглядит и продолжает сниматься в кино. Но фильмы с ней не становятся большими хитами. Одна из последних работ Шилдс — драма «Дейзи Уинтерс» (2017), где актриса сыграла мать девочки, воспитывающейся в неполной семье и мечтающей о встрече с отцом.