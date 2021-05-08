Одежда для пробежек не менее важна, чем правильно подобранная обувь. От экипировки зависит комфорт в процессе бега и устранение возможных рисков для здоровья. Так, правильно подобранная одежда для бега поможет снизить расходы ресурсов организма, улучшить самочувствие спортсмена и быстро восстанавливать силы. Достаточно перейти на сайт интернет-магазина ProExtreem, чтобы выбрать качественную одежду для бега с доставкой по Украине.
Основные особенности одежды для бега
Одежда для занятий бегом должна соответствовать ряду критериев: быт легкой, не промокать, удерживать тепло, но не перегревать, поддерживать организм.
Основные особенности спортивных моделей:
- Дышащие свойства. Один из ключевых факторов в выборе качественной беговой экипировки. Лучшими считаются модели из синтетических тканей. Они отлично пропускают воздух и не становятся тяжелее в процессе длительных тренировок.
- Никакого трения. Изнанка одежды имеет плоские швы. Также снизить трение помогают синтетические материалы. Плоские швы не уступают в прочности классическим, но не раздражают кожу.
- Удобные фасоны. В зависимости от сезона и типа одежды, крой моделей может быть свободным или точно по фигуре. Комплекты для холодных сезонов многослойные, имеют более свободные фасоны. Летние модели чаще отшивают по мужскому или женскому типу фигуры.
- Светоотражающие элементы. Светоотражателями дополняются модели для уличного бега. В непогоду и темное время суток яркие нашивки, полоски снижают риск возникновения аварии с участием спортсмена.
- Большие карманы. Бегуны часто берут на тренировки необходимые вещи. В карманы с прочными застежками можно надежно уложить телефон, ключи, полезные мелочи. Они не выпадут и не потеряются.
Некоторые модели дополнительно оснащаются компрессионными вставками, зонами потоотделения. Продвинутая одежда для бега подходит и профессионалам, и бегунам любителям.
Особенности сезонной одежды для бега
ProExtreem – магазин одежды для бега, в котором представлены модели для теплых и холодных сезонов. Летние модели способствуют комфортному потоотделению и отведению влаги. Зимние комплекты отлично сохраняют тепло, не сковывая движений.
Летняя одежда для бега
Такие модели выбирают, если пробежка планируется в обстановке при температуре больше 15 градусов тепла. Стандартный комплект летом – футболка и шорты или короткие тайтсы.
Основные особенности:
- Не задерживает воздух и влагу;
- Быстро сохнет;
- Мало весит;
- Отталкивает солнечный свет.
Тренировки в качественных летних моделях становятся комфортными даже в жаркую погоду.
Зимняя одежда для бега
В холодные времена года бегуны часто переходят с улиц в спортзалы. Многие предпочитают пробежки на свежем воздухе даже в прохладную погоду.
В этом случае профи используют многослойные комплекты:
- Спортивное белье. Предпочтительно использовать термобелье.
- Куртка, лонгслив или толстовка. Подбираются легкие модели из флиса или специальные беговые куртки.
- Ветровка. Тоже облегченный вариант без значительного утепления.
Нижняя часть комплекта обычно состоит из термобелья и беговых штанов или тайтсов. Основная идея заключается в том, что нельзя надевать 1-2 теплых вещи, которые быстро пропитаются потом, будут сковывать движения. Многослойность позволяет хорошо контролировать уровень сохранения тепла. Если спортсмен почувствует, что ему жарко, 1 из слоев можно снять. При замерзании вернуть его.
Интернет-магазин ProExtreem предлагает большой выбор одежды для бега на любые размеры и сезоны. В каталоге представлены качественные модели от популярных брендов. Заказы принимаются по всей Украине. По желанию можно получить консультацию сотрудников в чате на сайте или по телефону.
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