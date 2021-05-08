Особенности одежды для бега

Одежда для пробежек не менее важна, чем правильно подобранная обувь. От экипировки зависит комфорт в процессе бега и устранение возможных рисков для здоровья. Так, правильно подобранная одежда для бега поможет снизить расходы ресурсов организма, улучшить самочувствие спортсмена и быстро восстанавливать силы. Достаточно перейти на сайт интернет-магазина ProExtreem, чтобы выбрать качественную одежду для бега с доставкой по Украине.

Основные особенности одежды для бега

Одежда для занятий бегом должна соответствовать ряду критериев: быт легкой, не промокать, удерживать тепло, но не перегревать, поддерживать организм.

Основные особенности спортивных моделей:

Дышащие свойства. Один из ключевых факторов в выборе качественной беговой экипировки. Лучшими считаются модели из синтетических тканей. Они отлично пропускают воздух и не становятся тяжелее в процессе длительных тренировок.

Один из ключевых факторов в выборе качественной беговой экипировки. Лучшими считаются модели из синтетических тканей. Они отлично пропускают воздух и не становятся тяжелее в процессе длительных тренировок. Никакого трения. Изнанка одежды имеет плоские швы. Также снизить трение помогают синтетические материалы. Плоские швы не уступают в прочности классическим, но не раздражают кожу.

Изнанка одежды имеет плоские швы. Также снизить трение помогают синтетические материалы. Плоские швы не уступают в прочности классическим, но не раздражают кожу. Удобные фасоны. В зависимости от сезона и типа одежды, крой моделей может быть свободным или точно по фигуре. Комплекты для холодных сезонов многослойные, имеют более свободные фасоны. Летние модели чаще отшивают по мужскому или женскому типу фигуры.

В зависимости от сезона и типа одежды, крой моделей может быть свободным или точно по фигуре. Комплекты для холодных сезонов многослойные, имеют более свободные фасоны. Летние модели чаще отшивают по мужскому или женскому типу фигуры. Светоотражающие элементы. Светоотражателями дополняются модели для уличного бега. В непогоду и темное время суток яркие нашивки, полоски снижают риск возникновения аварии с участием спортсмена.

Светоотражателями дополняются модели для уличного бега. В непогоду и темное время суток яркие нашивки, полоски снижают риск возникновения аварии с участием спортсмена. Большие карманы. Бегуны часто берут на тренировки необходимые вещи. В карманы с прочными застежками можно надежно уложить телефон, ключи, полезные мелочи. Они не выпадут и не потеряются.

Некоторые модели дополнительно оснащаются компрессионными вставками, зонами потоотделения. Продвинутая одежда для бега подходит и профессионалам, и бегунам любителям.

Особенности сезонной одежды для бега

ProExtreem – магазин одежды для бега, в котором представлены модели для теплых и холодных сезонов. Летние модели способствуют комфортному потоотделению и отведению влаги. Зимние комплекты отлично сохраняют тепло, не сковывая движений.

Летняя одежда для бега

Такие модели выбирают, если пробежка планируется в обстановке при температуре больше 15 градусов тепла. Стандартный комплект летом – футболка и шорты или короткие тайтсы.

Основные особенности:

Не задерживает воздух и влагу;

Быстро сохнет;

Мало весит;

Отталкивает солнечный свет.

Тренировки в качественных летних моделях становятся комфортными даже в жаркую погоду.

Зимняя одежда для бега

В холодные времена года бегуны часто переходят с улиц в спортзалы. Многие предпочитают пробежки на свежем воздухе даже в прохладную погоду.

В этом случае профи используют многослойные комплекты:

Спортивное белье. Предпочтительно использовать термобелье. Куртка, лонгслив или толстовка. Подбираются легкие модели из флиса или специальные беговые куртки. Ветровка. Тоже облегченный вариант без значительного утепления.

Нижняя часть комплекта обычно состоит из термобелья и беговых штанов или тайтсов. Основная идея заключается в том, что нельзя надевать 1-2 теплых вещи, которые быстро пропитаются потом, будут сковывать движения. Многослойность позволяет хорошо контролировать уровень сохранения тепла. Если спортсмен почувствует, что ему жарко, 1 из слоев можно снять. При замерзании вернуть его.

Интернет-магазин ProExtreem предлагает большой выбор одежды для бега на любые размеры и сезоны. В каталоге представлены качественные модели от популярных брендов. Заказы принимаются по всей Украине. По желанию можно получить консультацию сотрудников в чате на сайте или по телефону.