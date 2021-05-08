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Ольша Бузова останется бездетной

Ольга Бузова больше не сможет иметь детей

Срочная госпитализация Ольги Бузовой породила массу слухов и, по некоторой информации, операция касалась её женских проблем.

Если верить некой Фатиме, то её соседка работает в больнице, где оперировали Бузову. Так вот, соседка и рассказала, что эта операция лишила Бузову возможности забеременеть и рожать детей. Все это Оля приняла очень трагически, а потому и плачет.

Ольга Бузова больше не сможет иметь детей

Если это, действительно так, то Бузовой можно посочувствовать, тем более, что. о её «детородных проблемах» говорили давно.

Правда, почему так весело выглядела её сестра Анна, когда её расспрашивали о состоянии Оли? И зачем Бузова вообще, практически сразу вышла на связь с поклонниками и, приведя себя в порядок, теперь очень театрально льет слезы. Все же такие проблемы лучше переживать в семье, а не выносить на всеобщее обозрение.

8 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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