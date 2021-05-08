Ольша Бузова останется бездетной

Если верить некой Фатиме, то её соседка работает в больнице, где оперировали Бузову. Так вот, соседка и рассказала, что эта операция лишила Бузову возможности забеременеть и рожать детей. Все это Оля приняла очень трагически, а потому и плачет.

Если это, действительно так, то Бузовой можно посочувствовать, тем более, что. о её «детородных проблемах» говорили давно.

Правда, почему так весело выглядела её сестра Анна, когда её расспрашивали о состоянии Оли? И зачем Бузова вообще, практически сразу вышла на связь с поклонниками и, приведя себя в порядок, теперь очень театрально льет слезы. Все же такие проблемы лучше переживать в семье, а не выносить на всеобщее обозрение.