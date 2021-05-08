Невеста отменила свадьбу из-за незнания женихом таблицы умножения

В Индии невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не знал таблицу умножения. Об этом пишет издание Inquirer.

Отмечается, что торжество должно было состояться 1 мая в штате Уттар-Прадеш. Девушка, сомневаясь в образовании молодого человека, попросила его умножить по порядку числа от 1 до 9 на два. После того, как жених не смог этого сделать, невеста отказалась выходить за него замуж.

«Семья жениха держала нас в неведении относительно его образования. Возможно, он даже не ходил в школу», — отметил двоюродный брат девушки, добавив, что гордится ее поступком.

Как сообщает портал, семьи договорились вернуть друг другу подарки и драгоценности, сделанные в преддверии свадьбы.