Минюст США: двое граждан РФ признали вину в киберпреступлениях

Ущерб в результате деятельности киберпреступников оценивается в миллионы долларов
Министерство юстиции США сообщило об уголовном преследовании членов организованного преступного сообщества, которое оказывало услуги так называемого «неуловимого хостинга», который позволял их клиентам вести нелегальную деятельность, включающую распространение вредоносных программ и атаки на финансовые учреждения в Соединенных Штатах. По данным судебных документов, эта деятельность велась с 2008 по 2015 годы.
В группу входили четыре человека: граждане России Александр Гречишкин и Андрей Скворцов, гражданин Литвы Александр Скородумов, и гражданин Эстонии Павел Стасси. Все они признали свою вину.
«В течение многих лет обвиняемые способствовали работе международной сети киберпреступников, обеспечивая анонимность для их преступной деятельности, — заявил агент детройтского управления ФБР Тимоти Уотерс. — В результате, жертвы преступников в США потеряли миллионы долларов. Признание вины обвиняемыми является сигналом для киберпреступников по всему миру… Любой, кто содействует киберпреступности или извлекает из нее выгоду, будет привлечен к ответственности».
Вынесение приговоров Стасси, Скородумову, Гречишкину и Скворцову назначено 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября соответственно. Каждому обвиняемому грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
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