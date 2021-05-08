Минюст США: двое граждан РФ признали вину в киберпреступлениях

Министерство юстиции США сообщило об уголовном преследовании членов организованного преступного сообщества, которое оказывало услуги так называемого «неуловимого хостинга», который позволял их клиентам вести нелегальную деятельность, включающую распространение вредоносных программ и атаки на финансовые учреждения в Соединенных Штатах. По данным судебных документов, эта деятельность велась с 2008 по 2015 годы.

В группу входили четыре человека: граждане России Александр Гречишкин и Андрей Скворцов, гражданин Литвы Александр Скородумов, и гражданин Эстонии Павел Стасси. Все они признали свою вину.

«В течение многих лет обвиняемые способствовали работе международной сети киберпреступников, обеспечивая анонимность для их преступной деятельности, — заявил агент детройтского управления ФБР Тимоти Уотерс. — В результате, жертвы преступников в США потеряли миллионы долларов. Признание вины обвиняемыми является сигналом для киберпреступников по всему миру… Любой, кто содействует киберпреступности или извлекает из нее выгоду, будет привлечен к ответственности».

Вынесение приговоров Стасси, Скородумову, Гречишкину и Скворцову назначено 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября соответственно. Каждому обвиняемому грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.