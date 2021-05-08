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Джон Дэвид Вашингтон сыграет в новом сай-фае от режиссёра «Изгой-один» Гарета Эдвардса»

Джон Дэвид Вашингтон сыграет в новом сай-фае от режиссёра "Изгой-один" Гарета Эдвардса"

Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон получил главную роль в научно-фантастической ленте «Настоящая любовь» (True Love). Поставит фильм британец Гарет Эдвардс («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Годзилла»).

«Настоящую любовь» профинансирует студия New Regency. Сюжет фильма держится в секрете — известно лишь, что действие развернётся в недалёком будущем. Эдвардс также написал сценарий проекта — впервые со времён своего дебюта, постапокалптического триллера «Монстры».

В 2020-м, помимо «Довода», Вашингтон снялся в чёрно-белой драме Netflix «Малкольм и Мари» на пару с Зендеей. Недавно он закончил съёмки в безымянной комедии Дэвида О. Расселла, где коллегами актёра выступили Кристиан Бэйл, Марго Робби и Аня Тэйлор-Джой.

8 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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