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Даша Астафьева снялась в кожаном белье

Даша Астафьева снялась в кожаном белье

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram соблазнительные фото в нижнем белье.

Исполнительница позировала на кровати в комплекте, который состоял из высоких трусиков и кожаного лифа бандо без бретелек.

«Сладкие мечты», – коротко подписала публикацию Даша.

Автором съемки выступила киевский фотограф Ольга Малинина, которая также работала над «королевской» фотосессией Астафьевой.

«Как всегда высший пилотаж», «Нельзя быть такой идеальной», «Шикарная леди», – отреагировали поклонники звезды.

Отметим, в одном из комментариев Даше задали вопрос, что она думает об откровенной фотосессии Билли Айлиш для Vogue, которая буквально «взорвала» соцсети.

«Бомба, наконец-то она показала себя», – ответила Астафьева.

8 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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