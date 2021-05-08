Даша Астафьева снялась в кожаном белье

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram соблазнительные фото в нижнем белье.

Исполнительница позировала на кровати в комплекте, который состоял из высоких трусиков и кожаного лифа бандо без бретелек.

«Сладкие мечты», – коротко подписала публикацию Даша.

Автором съемки выступила киевский фотограф Ольга Малинина, которая также работала над «королевской» фотосессией Астафьевой.

«Как всегда высший пилотаж», «Нельзя быть такой идеальной», «Шикарная леди», – отреагировали поклонники звезды.

Отметим, в одном из комментариев Даше задали вопрос, что она думает об откровенной фотосессии Билли Айлиш для Vogue, которая буквально «взорвала» соцсети.

«Бомба, наконец-то она показала себя», – ответила Астафьева.