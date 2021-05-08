Американку, пропавшую без вести, нашли спустя 5 месяцев — женщина выжила, питаясь мхом и травой

Американку, пропавшую в ноябре 2020 года, обнаружили в палатке на территории кемпинга в штате Юта — 47-летняя женщина более пяти месяцев питалась травой и мхом и добывала воду из близлежащей реки, что позволило ей пережить зиму, сообщает The Guardian.

25 ноября сотрудники Лесной службы США, которые готовились к сезонному закрытию каньона Даймонд Форк, обнаружили на стоянке к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити брошенный автомобиль. Имя владельца установить не удалось. Работники правоохранительных органов и службы спасения обыскивали район две недели, но так никого и не нашли.

Женщину заметили лишь 2 мая, во время воздушного мониторинга местности, который сотрудники офиса шерифа округа Юта организовали вместе с добровольцами в надежде найти доказательства того, что пропавшая жива. При выполнении операции служебный дрон разбился о скалы. На поиски аппарата отправились пилот и сержант полиции, которые случайно обнаружили палатку американки.

«Теперь мы полагаем, что она сознательно решила остаться в регионе и провести на территории парка несколько месяцев. Официальным лицам потерпевшая заявила, что собирала растения и мох, чтобы прокормиться, а также имела доступ к пресной воде», — сообщил шериф округа Юта Спенсер Кэннон.

У женщины не было никаких физических травм, только общая слабость от потери веса. Американку доставили в больницу для обследования. Уточняют, что она боролась с проблемами психического здоровья. «Несмотря на то что потерпевшая смогла выжить, в течение нескольких месяцев ее существование было очень сложным. Мы рады, что смогли установить контакт с пропавшей», — добавил шериф.