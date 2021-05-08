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Алексей Тритенко показал свой автомобиль

Алексей Тритенко показал свой автомобиль

Популярный украинский актер Алексей Тритенко, который успел сыграть более 70 значительных ролей в кино, рассекретил, что ездит на автомобиле Hyundai Sonata 2016 года, цена которого дотигает 14 тысяч долларов.

Актер рассказал, что вождение машины приносит ему немало удовольствия.

«Может месяц она у меня, может полтора. Рабочая лошадка. Я очень люблю быть за рулем, мне это очень нравится. Я вообще не могу справа находится, особенно, если дорога предстоит далекая», – сказал Тритенко.

Еще звезда признался, что у него в багажнике много разных «игрушек» для веселого досуга: есть гироборд, ракетки для тенниса, джамперы. Кроме того, нашлось в машине место и для настоящего оружия. По словам актера, пистолет он возит с собой, чтобы пострелять по пустым бутылкам во время отдыха на природе.

8 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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