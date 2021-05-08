Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» по российскому дипломату. Таким образом они могли бы выразить солидарность Праге после взрывов на военных складах, в организации которых подозреваются российские спецслужбы.

«Мы всегда должны понимать, что, когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]», — рассказал Бабиш на саммите ЕС в Порту. Его слова приводит Чешское агентство печати.

По словам политика, в пятницу, в первый день саммита в Португалии, лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. К теме планируется планируется вернуться на саммите Совета Европы, который запланирован на конец мая.

Взрывы на складах в Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Чешские спецслужбы подозревают, что они были организованы российской военной разведкой ГРУ, пытавшейся сорвать поставки боеприпасов в вооюющую с пророссийскими сепаратистами Украину.

Из-за этих событий Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Семь из 28 стран ЕС, а именно Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Румыния также выслали российских служащих.

Москва обвинения категорически отрицает и отвечает зеркальными высылками дипломатов из стран Евросоюза.