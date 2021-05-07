Зеленського не запросили у США, тому і візиту Байдена в Україну не буде

Держсекретар США Ентоні Блінкен не запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з офіціальним візитом Сполучені Штати, тому візиту американського президента Джо Байдена до України також не буде.

Про це в ефірі “Прямого” заявив дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.

“Сьогодні президент Зеленський сказав, що передав запрошення президенту Байдену здійснити візит. Звичайно, дуже дипломатично відреагував держсекретар Блінкен, який сказав, що я передам це запрошення. Хоча це запрошення Зеленський передавав ще під час першої телефонної розмови, що відбулася. Але мене тут цікавить не стільки запрошення українського президента, а цікавить, чому держсекретар Блінкен не передав запрошення від президента Байдена здійснити візит Зеленського до Білого дому. Мені здається, що це було б дуже важливо. Як правило, це робиться, коли їде і коли все добре, і теж анонсується таке запрошення. На жаль, його не сталося”, – зазначив він.

На думку Єлісєєва, цього року візит президента США Джо Байдена до України не відбудеться. “І давайте прямо це визнаємо. Про це натякнув держсекретар Блінкен – про те, що, по-перше, зараз він дуже зайнятий. По-друге, є проблеми з COVID, тому дуже обмежені візити. І третє, найголовніше – вони хочуть побачити, що Україна виконує те, що обіцяє, що в України є історія успіху і так далі. А ви ж бачили, що згадували про важливість співпраці з МВФ, наприклад. А де у нас співпраця з МВФ? Вона на нулі у нас сьогодні. До того ж те, що ми обіцяли – проблема реформи державного управління, корпоративний менеджмент – на жаль, тут ми даємо тільки задню, а не рухаємося вперед”, – наголосив дипломат.

“Тому Байден їде в країну, де він бачить історію успіху. І ще одне. Про це американці офіційно не скажуть. Але скажімо чесно, як можна їхати в Україну, коли проти тебе досі українська влада проводить розслідування? Це сумнозвісні плівки “Байден-Порошенко”. Це справа, яка ще не закрита. Про створення яких умов для візиту йдеться? Тобто українська сторона має створити умови, щоб дійсно цей візит був успішний, щоб клімат був дуже позитивний. І тоді, звичайно, я думаю, Байден із задоволенням у черговий раз приїде до України. Бо він її дуже знає, у нього дуже багато друзів тут. І весь український народ його чекає. І все-таки я дуже сподіваюся, що Банкова зробить все можливе, щоб рано чи пізно цей візит все-таки здійснився”, – підкреслив він.

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