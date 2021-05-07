«Я вышла из тела и общалась с мертвыми» — Шэрон Стоун рассказала о своей клинической смерти

Несколько лет назад Шэрон Стоун рассказала всему миру о пережитом в 2001 году обширном инсульте и кровоизлиянии в мозг, после которых она чудом осталась жива. В сегодняшнем интервью в рамках шоу «Доброе утро, Британия» звезда вспомнила об этом страшном эпизоде из своей жизни. Звезда «Основного инстинкта» рассказала, что именно почувствовала, находясь на волосок от смерти.

У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это состояние по-разному. Одни рассуждают с научной точки зрения, а другие с духовной. Я же беру в расчет обе эти версии. Когда это случилось со мной, я ощутила все эти вещи, о которых обычно говорят люди, вроде света в конце тоннеля и чувства, будто вы покидаете свое тело. У меня было ощущение, что я общаюсь с людьми, которые ушли до меня. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но присутствовало понимание, что мы общаемся, —

— поделилась Шэрон.

Стоун рассказала, что после почувствовала огромную боль, будто ее кто-то очень сильно ударил в грудь. После этого ее душа вернулась в тело — сейчас звезда подозревает, что почувствовала ту самую боль после использования врачами дефибриллятора.

Было ясно, что я решила вернуться в палату, а не продолжать дальше это путешествие. Думаю, это все, что я могу рассказать об этом опыте, — подытожила звезда.

Шэрон Стоун также рассказала, как ей пришлось уволить своего врача незадолго до операции на мозге, потому что он был больше заинтересован в саморекламе и общении с журналистами, чем в ее лечении.

Я принимала очень тяжелые лекарства… Синтетический героин, который я получала внутривенно 24 часа в сутки. Как-то я очнулась на каталке, а санитар сказал, что меня везут в операционную для диагностической операции на мозге. Я попросила остановиться хотя бы на секунду и объяснить мне, какие последствия мне грозят после этого вмешательства.

Врач отказывался разговаривать, из-за чего мне с кровоизлиянием в мозг пришлось встать ногами на движущуюся каталку, чтобы хоть как-то его остановить. Он наконец оторвался от своих рекламных телефонных звонков и начал бегать по коридору, размахивая листком бумаги. Он кричал, что получил факс от журнала People. В тот момент я поняла, что мне придется его уволить, потому что его больше интересует факс, чем операция на мозге своего пациента,— рассказала Стоун.

Напомним, что Шэрон Стоун пережила кровоизлияние в мозг в 2001 году. Она обратилась к врачам только через несколько дней после того, как у нее начала сильно болеть голова. Из-за этого в больницу актриса попала уже в тяжелом состоянии, а врачи давали ей всего один процент того, что она выживет и вернется к обычной жизни. Долгие годы Стоун ничего не рассказывала о своих проблемах со здоровьем коллегам по Голливуду, потому что считала, что проблемы разбитых болезнью людей никому не интересны.