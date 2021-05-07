Warner ищет актера на роль темнокожего Супермена

Студия объявила кастинг на главную роль в новом, альтернативном, сольнике «Супермен».

Это будет отдельный от дисишной киновселенной фильм, каким был «Джокер» с Хоакином Фениксом и каким будет предстоящий «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Но по данным инсайдеров, события традиционно развернутся сперва на планете Криптон, затем на Земле, куда прилетит криптонец Кал-Эл, причем не в двадцать первом, а в двадцатом веке.

Сообщается также, что параллельно Warner ищет темнокожего режиссера. В числе потенциальных претендентов Стивен Кейпл младший («Крид 2»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Шака Кинг («Иуда и черный мессия») и оскароносный Барри Дженкинс («Лунный свет», «Если Бил-стрит могла бы заговорить»). Продюсирует проект Дж. Дж. Абрамс.