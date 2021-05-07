«  
  »

Warner ищет актера на роль темнокожего Супермена

Warner ищет актера на роль темнокожего Супермена

Студия объявила кастинг на главную роль в новом, альтернативном, сольнике «Супермен».

Это будет отдельный от дисишной киновселенной фильм, каким был «Джокер» с Хоакином Фениксом и каким будет предстоящий «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Но по данным инсайдеров, события традиционно развернутся сперва на планете Криптон, затем на Земле, куда прилетит криптонец Кал-Эл, причем не в двадцать первом, а в двадцатом веке.

Сообщается также, что параллельно Warner ищет темнокожего режиссера. В числе потенциальных претендентов Стивен Кейпл младший («Крид 2»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Шака Кинг («Иуда и черный мессия») и оскароносный Барри Дженкинс («Лунный свет», «Если Бил-стрит могла бы заговорить»). Продюсирует проект Дж. Дж. Абрамс.

7 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  