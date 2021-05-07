На Netflix вышло «Наследие Юпитера» — супергеройский сериал по комиксам Марка Миллара В Україні конфіскували партію «чорнобильської» горілки: її намагалися експортувати в Британію » В Южной Корее создали самый мощный в мире лазер, стреляющий античастицами Учёные из Южной Кореи объявили о создании рекордного лазера сверхвысокой интенсивности. Такая разработка открывает совершенно новые направления для исследований — от астрофизики до лечения рака. Интенсивность импульса составила более 10²³ Вт на квадратный сантиметр. Интенсивность его излучения позволит извлекать античастицы из вакуума. Исследователи из Южнокорейского центра релятивистской лазерной науки (CoReLS) занимались разработкой более десяти лет, пытаясь превзойти показатели лазера Hercules Мичиганского университета, который генерировал лучи с на порядок меньшей интенсивностью — 10²² Вт/см². Учёным удалось достигнуть этого с помощью фемтосекундного лазера сверхвысокой мощности (4 петаватта) и сложной оптической системы для усиления и фокусировки луча. Система включает в себя ряд деформируемых зеркал для коррекции искажений и контроля волнового фронта. Для фокусировки лазера используется большое внеосевое параболическое зеркало. При этом диаметр луча составляет около 28 сантиметров, а цели — всего 1,1 микрометра, что в пятьдесят раз меньше диаметра человеческого волоса. В процессе учёные используют камеру и датчик волнового фронта, чтобы отобразить и измерить отражённый лазерный луч, интенсивность которого, по их словам, сопоставима с фокусировкой всего солнечного света достигающего Земли на точку размером 10 микрон. Этот высокоинтенсивный лазер позволит нам исследовать астрофизические явления, такие как электрон-фотонное и фотон-фотонное рассеяния прямо в лаборатории. Мы можем использовать его для экспериментальной проверки теоретических идей, которые были предложены столетие назад. Нам Чан Хи Директор CoReLS и профессор Института науки и технологий Кванджу Колоссальная энергия импульсов позволит изучать взаимодействие света и материи на ранее недоступном уровне. Дело в том, что согласно теории квантовой электродинамики, у каждой элементарной частицы есть своя античастица. Однако при встрече вещества с антивеществом происходит бурная реакция, которая превращает их в фотоны, не имеющие размера и массы. Но лазерный луч — это не вещество, а значит им можно «касаться» античастиц и изучать их поведение без аннигиляции. Из более прикладных применений разработки называется онкология. Сейчас лучевая терапия проводится на линейных ускорителях с помощью протонов высокой энергии, что требует радиационного экранирования. Использование лазеров для генерации этих протонов сделает такие системы менее дорогостоящими и, соответственно, более доступными.