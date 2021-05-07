В Україні конфіскували партію «чорнобильської» горілки: її намагалися експортувати в Британію

Про це пише ВВС.

Згідно з повідомленням, правоохоронці вилучили півтори тисячі пляшок горілки «Атомік» з вантажівки на спиртзаводі у Карпатах. Партію доставили до прокуратури Києва.

У виданні зазначили, що виробником горілки є «Чорнобильська спиртова компанія». Напій, за словами його розробників, є першим споживчим продуктом із Чорнобиля після катастрофи на атомній електростанції (ЧАЕС) у 1986 році.

За інформацією ВВС, компанією керують вчені. Дослідники вирощують експериментальні культури та намагаються з’ясувати, чи можна з чорнобильських продуктів виготовити безпечні для споживання товари. Проте зазначається, що з 1986 сільське господарство на території Чорнобильської зони заборонене.

Проте, за словами співзасновника компанії професора Джона Сміта, виготовлена у 2019 році перша горілка «Атомік» виявилася «не більш радіоактивною, ніж будь-яка інша горілка».

Наразі виробники чекають результати розслідування. Проте, заявляють вони, точна причина конфіскації — невідома. Партію збиралися відправити до Великої Британії.

Зазначається, що дослідники також розробили новий рецепт горілки з яблук, які збирають біля села Народичі поруч із Зоною відчуження. У цьому районі сільське господарство обмежене.

У виданні також зазначили, що частину прибутку компанія планує направити на допомогу українцям, які постраждали від ядерної катастрофи.

https://espreso.tv/v-ukraini-konfiskuvali-partiyu-chornobilskoi-gorilki-ii-namagalisya-eksportuvati-v-britaniyu