В России требуют у Google 1,3 триллиона долларов

Российские власти продолжают усиливать нажим на зарубежные интернет-сервисы, в которых видят угрозу для машины государственной пропаганды, запущенной на небывалую со времен СССР мощность.Из-за решения заблокировать YouTube-канал «Царьград» православного миллиардера Констатина Малофеева ООО «Гугл» грозит штраф на сумму, близкую к размеру ВВП России.

94 триллиона рублей, или 1,3 триллиона долларов российской «дочке» американского интернет-гиганта придется заплатить за семь месяцев просрочки исполнения решения Арбитражного суда Москвы, сообщает Forbes cо ссылкой на расчеты юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала партнером Google в рамках разбирательства.

Московский арбитраж в конце апреля удовлетворил иск НАО «Царьград медиа» к Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл» о признании блокировки YouTube-канала незаконной. «Царьград» также требовал восстановить канал и возместить недополученные в связи с его удалением деньги от монетизации контента.

Суд согласился с этими требованиями и назначил неустойку в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с пятого дня после вступления решения в силу. При этом сумма штрафа еженедельно увеличивается в два раза, если компания откажется восстановить доступ к аккаунту «Царьград ТВ».

Пока штрафы не взыскиваются: у Google есть возможность подать апелляцию. Если этого не будет сделано до 20 мая, решение суда вступит в законную силу.

За семь месяцев (примерно столько прошло с блокировки канала до решения суда) сумма неустойки вырастет до размера, сопоставимого с капитализацией Alphabet — материнской компании Google, подсчитали юристы. Она стоит 1,57 трлн долларов, или 117 трлн рублей. ВВП России составляет 110 трлн рублей, или 1,48 трлн долларов.

Иск против Google — это первый случай применения «закона Лугового», который позволяет лицам и компаниям под санкциями переносить свои судебные разбирательства в Россию.

Это прецедентное дело, отмечает советник BGP Litigation Максим Кузьмин: «Царьград медиа», несмотря на наличие в договорах с компаниями группы Google оговорок о рассмотрении споров в судах Англии и США, удалось предъявить иск в российский суд и получить решение в свою пользу, а значит — на этот кейс будут ссылаться другие находящиеся под санкциями предприниматели и компании.

Если Google не сможет оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях, то окажется в затруднительном положении: выплата неустойки повлечет уже санкции со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, указывает Кузьмин. Малофеев находится в американских санкционных списках с 2014 года.