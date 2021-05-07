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В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям Приватбанка

В Нацбанке заявили, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

Об этом говорится в ответе регулятора на запрос hromadske.

«В частности, там отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики — когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд.

В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение», — говорится в сообщении.

Также НБУ озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.«То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк», — подчеркнули в Нацбанке.

7 мая, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Украина
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