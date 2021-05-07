В Китае найдены окаменелые кости странного динозавра неизвестного вида

Китайские палеонтологи обнаружили на юго-западе КНР окаменелые кости динозавра неизвестного вида, который жил во времена юрского периода — около 200-150 млн лет назад. Сообщается, что его длина достигала примерно 1,7 м.

Определить возраст динозавра помог гистологический анализ. Изучив форму его зубов, специалисты пришли к выводу, что он был травоядным и питался папоротниками и хвоей. Стоит отметить, что ученые не смогли отнести его к известным ранее видам.

Тем не менее, они установили, что окаменелые останки принадлежали динозавру из группы завроподов. Напомним, завроподы или зауроподы — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших с конца триасового по меловой периоды на всех материках, включая Антарктиду. Завроподы насчитывают около 130 видов, до 13 семейств, около 70 родов.

Фото: Предоставлено Центром эволюционной биологии позвоночных Юньнаньского университета. Фото: Предоставлено Центром эволюционной биологии позвоночных Юньнаньского университета.

Палеонтологи предположили, что динозавр, возможно, утонул в результате наводнения. Однако именно это позволило полностью сохраниться большей части его костей.

Находка была сделана на территории уезда Луфэн Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань. Среди останков — часть черепа динозавра, полный шейный позвонок, спинной позвонок и пястная кость.