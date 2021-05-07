В кино и в жизни: самые яркие автомобили из гаража легендарного Шона Коннери

Британский актер и продюсер шотландского происхождения Шон Коннери – личность действительно легендарная. Актер прожил долгую и славную жизнь. Увы, 31 октября 2020 года первый в истории киношный Джеймс Бонд ушел из жизни в возрасте 90 лет. В фильмах об агенте 007 Коннери снимался с 1962 по 1983 год, завоевав сердца миллионов людей по всему миру. Знаменитый шпион всегда ассоциируется с красивыми девушками и роскошными автомобилями. И того, и другого в жизни самого Шона было в избытке. А потому самое время вспомнить наиболее памятные модели машин, которыми управлял шотландский актер в жизни и на съемочной площадке.

Актер не слишком часто хвастается. |Фото: god-2018s.com.

В действительности о содержимом гаража Шона Коннери говорить крайне не просто. В последние годы он не слишком часто блистал перед камерами. Тем не менее, актера видели на таких автомобилях как Range Rover Vogue и Bentley Arnage. Однажды звезду даже заметили на Tesla Model S. Мы же вспомним самые яркие автомобили, которые Коннери водил на съемочной площадке и покупал для себя на гонорары от съемок фильмов о Джеймсе Бонде.

1. Aston Martin DB5

Пожалуй самый знаменитый автомобиль. |Фото: businessman.ru.

Свой классический образ и имидж герой бондианы приобрел к третьему фильму в 1964 году. В экранизации Goldfinger Шон Коннери ездил на роскошном Aston Martin DB5. Именно с ним актер и сделал одну из самых известных «классических» фотографий Джеймса Бонда. Как и все остальные машины 007-го, киношный DB5 был серьезно доработан: лезвия в дисках, пулеметы в бампере, катапульта под передним креслом, тайник для пистолета.

2. Porsche 356

Одна из первых серьезный покупок молодого актера. |Фото: ya.ru.

В 1964 году молодой Шон Коннери становится сказочно известен и знаменит. Если за первый фильм бондианы он заработал лишь 10 тысяч фунтов, то за третий он выручил уже 330 тысяч. Сразу после этого Коннери покупает себе свой первый Porsche 356. Интересно, что купила молодая звезда не новую, а подержанную машину 1959 года выпуска.

3. Toyota 2000GT

Герой Коннери ездил на лучших машинах. |Фото: classicandsportscar.com.

В 1967 году героя Шона Коннери – Джеймса Бонда пересаживают именно на этот японский автомобиль в фильме «You only live twice». Выбор, конечно же, не случаен: компания Toyota становится одни из главных спонсоров картины. Правда сценарий походу переписали и оказаться за рулем автомобиля лично, Шону так и не посчастливилось. Интересно, что машины, представленные для съемок, были настоящим раритетом. Всего таких была сделана 351 единица.

4. Jensen CV8

Был у актера вот такой красавчик. |Фото: classicdriver.com.

После съемок очередной части бондианы любимы всеми актер поменял свой автомобиль, купив вот такой CV8. Машина была взята в автосалоне Чарльза Фоллета из лондонского Мейфейра. И вновь актер не побрезговал взять для собственных нужд подержанный автомобиль. До него спорткар принадлежал британскому медийному магнату Клайву Карру. Отдать за авто пришлось 2 тысячи фунтов.

5. Triumph Stag

Специально для съемок пригнали. |Фото: pinterest.com.

В 1971 году Шона Коннери возвращают на роль агента 007 после провала франшизы с другим актером в главной роли. В фильме у супершпиона и новый автомобиль. По улицам Амстердама 007 колесит на роскошном Triumph Stag, который по сюжету принадлежал контрабандисту.

6. Ford Mustang Mach 1

В свое время для съемок 007-го пригнали сразу три таких. |Фото: wallpaperup.com.

Кроме того, экранизация 1971 года запомнилась всем тем, что в ней использовали еще и роскошный Ford Mustang Mach 1. В действительности для фильма было пригнано сразу три таких автомобиля. Они ничем не отличались внешне, но имели абсолютно разную начинку. Более мощные машины использовать для съемки отдельных каскадерских трюков.

7. BMW 3.0 CSL

Коннери выложил за такой солидную сумму. ¦Фото: manualov.net.

Вскоре после съемок очередного фильма, Шон Коннери приобретает для себя вот такого роскошного баварского красавца с агрегатом на 200 лошадиных сил. Актер купил машину в 1973 году и обошлась она ему совсем не дешево. За те же деньги на тот момент можно было смело приобрести любой суперкар. Однако сердце у звезды лежало именно к CSL. По заказу Коннери в «баварца» так же установили телефон.

А также: BMW 635 CSi

Был у актера и такой автомобиль. |Фото: motor.ru.

Данный «немец» стал одной из последних машин, которую Шон купил в XX веке. Приобретя 635 CSi аж в 1986 году, проездил на немецком автомобиле главный агент 007 в истории кинематографа аж до 1997 года. Удивительно, что наездил на машине Коннери совсем не много – всего 27 тысяч миль, что наводит на размышления о том, что 635 был далеко не единственным авто в его гараже. Увы, сэр Коннери не слишком-то любил бахвалиться своими покупками.