В Индии установлен новый антирекорд по заболеваемости ковидом

В Индии установлен очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом: за сутки там выявлено 414,1 тыс. новых случаев ковида.

Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев ковида. По последним данным минздрава Индии, общее число ковидных больных в стране уже превысило 21,4 млн человек, выздоровели более 17,6 млн, умерли — 234 тыс.

Напомним, рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от ковида увеличилось до более чем 3,6 млн. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тыс. человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тыс.

По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра — за минувшие сутки там выявлены 62,1 тыс. заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тыс. человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 тыс. 58), Керала (42 тыс. 464), Уттар-Прадеш (26 тыс. 622) и Тамилнад (24 тыс. 898).

Прививку от коронавируса в Индии получили более 164 млн человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 млн.