Telegram начал искать для Дурова помощника с высоким IQ В России требуют у Google 1,3 триллиона долларов » В Германии из-за электромобилей предрекли увольнение десятков тысяч занятых в автопроме Почти 180 тыс. сотрудников автомобильных заводов Германии могут потерять работу к 2025 году из-за перехода на электромобили. Об этом предупреждают эксперты Института экономических исследований Ifo. «В 2025 (году) по меньшей мере 178 тыс. работников пострадают от перехода на электродвигатели», — сообщает исследование. Как полагают авторы, из-за сокращения производства двигателей внутреннего сгорания рабочих мест лишится большее количество сотрудников, чем уйдет на пенсию. «Переход на электромобили — серьезный вызов, особенно для поставщиков, ориентированных на средний класс. Важно сохранить рабочие места для высококвалифицированных специалистов в оставшейся части производства двигателей внутреннего сгорания и электромобилей, не замедляя происходящие структурные изменения», — считает глава Ifo Клеменс Фюст.