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В Германии из-за электромобилей предрекли увольнение десятков тысяч занятых в автопроме

Почти 180 тыс. сотрудников автомобильных заводов Германии могут потерять работу к 2025 году из-за перехода на электромобили. Об этом предупреждают эксперты Института экономических исследований Ifo.

«В 2025 (году) по меньшей мере 178 тыс. работников пострадают от перехода на электродвигатели», — сообщает исследование.

Как полагают авторы, из-за сокращения производства двигателей внутреннего сгорания рабочих мест лишится большее количество сотрудников, чем уйдет на пенсию.

«Переход на электромобили — серьезный вызов, особенно для поставщиков, ориентированных на средний класс. Важно сохранить рабочие места для высококвалифицированных специалистов в оставшейся части производства двигателей внутреннего сгорания и электромобилей, не замедляя происходящие структурные изменения», — считает глава Ifo Клеменс Фюст.

7 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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