В Европе диоксид титана признали опасной пищевой добавкой

Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) объявило, что более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 (диоксид титана) безопасной пищевой добавкой.

Диоксид титана используют при изготовлении целого ряда товаров, включая лаки и краски, керамику, стекло, резину, бумагу, пластик, а также косметики, лекарств и средств гигиены. В пищевой промышленности это добавка Е-171, которая придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает их сроки хранения.

Ведущий эксперт Маджед Юнес заявил, что приняв во внимание все доступные научные исследования, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Так, эксперты не могли исключить опасения о генотоксичности диоксида титана (способность вещества повреждать ДНК — прим. ред.). Степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Франция запретила на своей территории продажу продуктов с содержанием диоксида титана, который используется, в основном, для окрашивания сладких продуктов.