Ученые узнали причину страха футболистов перед штрафным Amnesty International заявила о возвращении Навальному статуса узника совести » В Чехии уволили заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек уволил гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта». Ранее упомянутый чиновник рассказал журналистам о планах Гамачека закупить партию «Спутника V», уточняет издание Novinky.cz. Сам глава МВД подтвердил эту информацию. По имеющимся данным, решение было принято после того, как Нетолицкий в беседе с журналистами чешского информационного агентства (ЧТК) рассказал, что в апреле Гамачек якобы признался ему в намерениях завезти в Чехию из России партию вакцины «Спутник V». Тогда, утверждал чиновник, министр уверял, что уже обо всем договорился с представителями российской стороны.