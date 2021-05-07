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В Чехии уволили заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек уволил гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта». Ранее упомянутый чиновник рассказал журналистам о планах Гамачека закупить партию «Спутника V», уточняет издание Novinky.cz.

Сам глава МВД подтвердил эту информацию.

По имеющимся данным, решение было принято после того, как Нетолицкий в беседе с журналистами чешского информационного агентства (ЧТК) рассказал, что в апреле Гамачек якобы признался ему в намерениях завезти в Чехию из России партию вакцины «Спутник V». Тогда, утверждал чиновник, министр уверял, что уже обо всем договорился с представителями российской стороны.

7 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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