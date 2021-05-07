В Амстердаме придумали альтернативу «кварталу красных фонарей»

Власти Амстердама придумали альтернативу «кварталу красных фонарей» в центре города после принятия решения о его закрытии. Об этом пишет The Guardian.

Согласно документу, представленному мэром Фемке Халсема, власти планируют построить за городом пятиэтажный «эротический центр» площадью пять тысяч квадратных метров с двумя барами, сотней небольших комнат и местами для интимных развлечений, например стриптиз-клубом. Таким образом Халсема стремится улучшить условия для секс-работников и «очистить» исторический центр города.

Вход в центр предполагается сделать платным, чтобы не привлекать туристов, которые приходят в район Де Валлен просто поглазеть, но не становятся клиентами. На данный момент власти Амстердама пытаются найти коммерческого партнера для будущего предприятия.

О планах мэра Амстердама закрыть «квартал красных фонарей» сообщалось в феврале. Члены политических партий поддержали инициативу и предложили построить «эротический центр» в другом месте, однако пока не назвали точную локацию. Чиновники объяснили такое решение желанием изменить туристический имидж города.

Предложение расформировать квартал уже было озвучено в феврале 2019 года. Тогда глава города обещала рассмотреть все возможные варианты преобразования района, которые не поставили бы под угрозу безопасность работающих там проституток. В ответ на инициативу активисты назвали место «мясным рынком» и вовсе предложили отказаться от него.