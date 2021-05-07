В Айдахо 3 человека получили ранения в результате стрельбы в школе

В штате Айдахо шестиклассница принесла пистолет в школу и выстрелила в двух учеников и смотрителя, после чего ее обезоружила учительница, сообщают местные власти.

Как заявили на пресс-конференции официальные лица, ожидается, что все трое пострадавших оправятся от ранений.

Шериф округа Джефферсон Стив Андерсон рассказал, что школьница вытащила пистолет из своего рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри школы и неподалеку от нее.

Учительница обезоружила девочку и удерживала ее до тех пор, пока не прибыли правоохранительные органы и не взяли ее под стражу.

Все трое пострадавших получили ранения в конечности.

Власти выясняют мотивы нападения и пытаются установить, где девочка взяла пистолет.

Учащихся эвакуировали в соседнюю среднюю школу в городке Ригби, который расположен примерно в 150 км к юго-западу от Йеллоустонского национального парка.

Это второй известный случай стрельбы в школе для штата Айдахо.