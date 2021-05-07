Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде

Известный актер скончался в возрасте 77 лет от сердечного приступа в Санта-Монике. На его счету съемки в 66 фильмах.

Скончался американский актер Фрэнк МакРэй, который прославился благодаря исполнению роли Шарки в 16-ом фильме о Джеймсе Бонде Лицензия на убийство. Об этом сообщили на официальный аккаунте Бондианы в Twitter.

«Мы были опечалены узнать о смерти Фрэнка МакРэя, который сыграл Шарки в фильме Лицензия на убийство. Наши мысли с его семьей и друзьями», — говорится в сообщении.

Актер умер в 77 лет от сердечного приступа.

Отмечается, что он скончался еще 29 апреля в Санта-Монике, но о смерти стало известно только сейчас.

До съемок в кино — 1972 года Фрэнк МакРэй был профессиональным футболистом.

Он сыграл в 66 фильмах.