Украину решили не приглашать на саммит НАТО

Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение принято послами НАТО на их последнем заседании.

Считаю, что нашему Владимиру Александровичу нужно ещё раз жёстко спросить у Байдена почему Украина не в НАТО. Можно ещё ножкой грозно топнуть. Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили.

Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.

Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и те же грабли и жить в рамке краткосрочных целей.

Борислав Береза