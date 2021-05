Twitter опять заблокировал аккаунт с заявлениями Трампа

Действие учетной записи было приостановлено спустя несколько часов после регистрации. Руководство Twitter заблокировало аккаунт DJTDesk (сокращенно от Donald J. Trump Desk — «рабочий стол Дональда Трампа»).

В профиле страницы было указано, что она будет публиковать заявления с сайта политика From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»).

5 мая Надзорным советом Facebook было принято решение сохранить блокировку аккаунтов политика в Facebook и Instagram, однако рекомендовал вновь рассмотреть этот вопрос в шестимесячный срок. В совете отметили, что в случае принятия решения о восстановлении аккаунтов, это должно быть сделано в соответствии с правилами, применяемыми к другим пользователям.

7 января 2021 года главные мировые соцсети заблокировали аккаунты Трампа. Речь идет о Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Блокировки прошли после беспорядков, которые сторонники республиканца учинили 6 января в Капитолии.