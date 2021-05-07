Тихановская призвала США усилить давление на Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции также попросила организовать международную конференцию по Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести дополнительные санкции, чтобы оказать давление на Александра Лукашенко, который жестоко подавляет продемократические протесты из-за спорных президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.
Выступая в дистанционном формате на слушаниях в Комиссии по правам человека США, Тихановская также призвала Соединенные Штаты выступить в качестве международного посредника совместно с европейскими партнерами, чтобы помочь положить конец кризису в Беларуси.
«Мы призываем США использовать дипломатию для дальнейшей изоляции Лукашенко, чтобы подчеркнуть, что его точка политического невозврата пройдена», – сказала Тихановская, в настоящий момент проживающая в Литве, куда ей пришлось уехать после выборов.
Отметив нарушения прав человека и «безжалостные политические репрессии» в своей стране, она попросила Конгресс усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников, находящихся в Беларуси или в изгнании.
Лидер оппозиции заявляет, что именно она одержала победу на президентских выборах в августе прошлого года. Она пыталась сплотить силы оппозиции на фоне жестокого подавления протестов.
Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции в отношении высокопоставленных чиновников правительства Лукашенко, признав их ответственными за фальсификациею выборов и нарушения прав человека.
В апреле США заявили, что не будут продлевать специальную лицензию, разрешающую операции с девятью белорусскими государственными компаниями.
Тихановская назвала эти санкции «одной из самых эффективных мер», но призвала Вашингтон принять меры и в отношении других компаний и чиновников.
Она также попросила, чтобы Соединенные Штаты уделяли Беларуси приоритетное место в международной повестке дня и помогли организовать международную конференцию.
«Это стратегия режима – тянуть время, чтобы все забыли о белорусах», – сказала она.
Тихановская также призвала Конгресс рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки организациям гражданского общества в Беларуси, а также независимым средствам массовой информации и частному сектору, что уже делает Европейский Союз.
Она также отметила, что международные державы не проводили серьезных переговоров о том, как положить конец политическому кризису в ее стране.
«Мы призываем США принять активное участие в организации такой международной конференции с участием широкого круга заинтересованных сторон», – сказала она.
Выступивший на слушаниях в качестве эксперта бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер призвал вводить санкции не только против белорусских предпринимателей, финансирующих режим Лукашенко, но и против близких к нему российских олигархов, сотрудников российских государственных СМИ, в частности RT, и российских крупных банков и компаний.
Он назвал, в частности, имена Михаила Гуцериева, Германа Грефа, а также ВТБ, ВЭБ, «Газпромбанк», «Газпром», «Роснефть» и другие компании. Также, по его словам, необходимо дать ясный сигнал России о недопустимости «захвата» Беларуси — в прямом смысле или экономическими средствами.
Директор Центра восточных исследований в Варшаве Адам Эберхард, в свою очередь, заметил, что влияние России на ситуацию в Беларуси в последнее время ещё более усилилось в связи с действиями Лукашенко, реакцией на которые стала международная изоляция страны.
Комиссия по правам человека Тома Лантоса, состоящая из членов Палаты представителей США, продвигает, отстаивает и защищает международные права человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.
Министры иностранных дел государств «Большой семерки» в среду опубликовали совместное коммюнике, в котором помимо прочего коснулись ситуации в Беларуси.
Они назвали выборы августа 2020 года сфальсифицированными, призвали освободить всех политзаключённых и призвали «провести новые, свободные и справедливые выборы под наблюдением международных представителей».
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