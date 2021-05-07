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Telegram начал искать для Дурова помощника с высоким IQ

Павел Дуров

Компания Telegram начала поиск персонального ассистента для генерального директора Павла Дурова, пишет Forbes.

Помощник должен будет вести календарь Дурова, организовывать для него поездки, бронировать транспорт и жилье. Соискатели обязаны владеть английским языком, быть точными и внимательными к деталям, обладать базовыми финансовыми навыками и высоким IQ.

Компанию также интересует наличие у претендентов диплома о высшем образовании и готовности переехать, «например, в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию».

В ОАЭ расположена штаб-квартира Telegram. В 2019 году издание Handelszeitung со ссылкой на источники сообщало, что мессенджер задумался о переезде в Швейцарию, но пока этого не произошло.

7 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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