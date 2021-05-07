Танк Меркава Mk. 4 Barak: самый современный танк в мире

Танк Меркава Mark Mk. 4 Barak — в целях повышения оперативных возможностей бронетанкового корпуса на современном поле боя, был разработан самый современный и защищенный танк в мире.

«Barak» — это новое дополнение расширяет оперативные возможности бронетанкового корпуса и будет служить инновационным оружием, изменяя правила ведения войны на поле боя. Новые элементы танка включают искусственный интеллект, обновленные датчики и возможности визуализации.

Меркава Мк. 4 Barak — станет первым танком, оснащенным интеллектуальной компьютерной техникой, которая будет управлять задачами танка. Этот продвинутый искусственный интеллект уменьшит нагрузку на членов команды и поможет им более точно находить и поражать цели.

«Передовые оборонные возможности и использование электронных средств подготовят солдат к выполнению боевых задач в соответствии с уровнем их срочности», — сказал один из старших офицеров бронетанкового корпуса. «Наряду со всеми вышеперечисленными нововведениями будут внесены дополнительные улучшения в материально-техническое обеспечение, которые позволят танку выполнять задачи, на 30% превышающие текущие».

«Передовые оборонные возможности и использование электронных средств подготовят солдат к выполнению боевых задач в соответствии с их уровнем срочности», — сказал один из старших офицеров танковых корпусов. «Наряду со всеми вышеперечисленными нововведениями будут внесены дополнительные усовершенствования в материально-техническое обеспечение, что позволит танку выполнять задачи на 30% выше текущих.»

Возможно, самым невероятным достижением является то, что солдаты могут научиться управлять танком с помощью моделирования виртуальной реальности (VR). В рамках VR сессии, солдаты смогут принять участие в реальных учениях в любое время. Это означает, что когда солдатам нужно будет использовать Merkava Mk. 4 Barak, они будут лучше подготовлены, чем когда-либо прежде.

Шлем называется «Iron View», и он позволит бойцам оценивать внешнюю среду изнутри боевой машины», — рассказал старший офицер бронетанкового корпуса. «Датчики позволят солдатам управлять танком простым и современным способом, а также обеспечат его защиту — как физическую, так и технологическую».

Только в 2018 году бронетанковый корпус нанес удары примерно по 30 различным объектам террористической инфраструктуры в Секторе Газа. Бронетанковый корпус играл важную и решающую роль в каждой войне, которую вел Израиль.

Солдаты корпуса несут службу в широком диапазоне позиций от тех, кто находится внутри танка до тех, кто находится снаружи, сопровождая их в бой. Хотя их обязанности могут различаться, многие солдаты корпуса работают с Merkava 4, который был разработан в Израиле в 1970-х годах. С тех пор в танк было внесено много изменений, в том числе недавнее добавление системы «Барак», что будет способствовать дальнейшему развитию сухопутных сил и техники Израиля.

«Бронетанковый корпус примечателен тем, что успешно провел значительный период оперативной деятельности в различных регионах, что доказывает его важность для защиты безопасности Государства Израиль и его граждан», — продолжил старший офицер бронетанкового корпуса.

«Новый танк делает шаг вперед на боевой арене и представляет собой инновационное оружие, которое изменит боевой характер наземной войны».

Танк Меркава Mark (Mk.) 4 Barak: самый современный и защищенный танк в мире.

https://merkava.co.il/tank-merkava-mk-4-barak-samyj-sovremennyj-tank-v-mire.html