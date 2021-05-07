Светлана Лобода поделилась новым снимком с младшей дочерью на пляже

Лицо своей младшей дочери Тильды 38-летняя Светлана Лобода не показывает — певица фотографирует девочку то со спины, то в профиль. Но вчера она поделилась новым кадром с подросшей дочкой, на котором поклонники звезды смогли наконец рассмотреть малышку.

Правда, некоторую интригу Светлана все же сохранила — Тильда позирует в солнцезащитных очках (они сейчас отдыхают вместе в Дубае). Но поклонникам артистки это не помешало отметить, что девочка похожа на свою маму.

Тильда такая же красотка, как вы,

— прокомментировала кадр подписчица Лободы.

Скрывает певица не только лицо дочери, но и личность ее отца. Ходят слухи, что девочку Светлана Лобода родила от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, но официального подтверждения этому нет. Сама Светлана не раз намекала на романтические отношения с музыкантом, однако своим возлюбленным его никогда прямо не называла.

Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, для которого ты хочешь быть такой маленькой кошечкой, и если это чувство в тебе долго живет, нужно попробовать каким-то образом поработать над собой, чтобы оно жило. И знаешь, какие варианты возможны? Когда человек живет не с тобой, он живет в другой стране.

Вот когда ты встречаешься, у тебя любовь, а потом раз, и этот человек улетел, и ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. А потом этот человек раз, через месяц опять приехал, опять любовь,— рассказывала она.

А вот свою старшую дочку, 10-летнюю Еву, звезда показывает охотно. Ее Светлана родила от бывшего возлюбленного, хореографа Андрея Царя.