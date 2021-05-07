Ставка на спорт с 1xStavka через приложения

Доступность смартфонов напрямую повлияла на современные спортивные ставки, ведь все больше игроков предпочитают заключать пари именно с помощью своих гаджетов. Это не удивительно, ведь с их помощью можно оставаться в игре в любом месте, где есть интернет. Именно поэтому БК 1хСтавка разработала свои приложения для гаджетов, работающих на операционных системах Андроид и iOS. Также ставка на спорт с 1xStavka можно делаться и через мобильную версию, которая открывается на всех устройствах с доступом в интернет и мобильным браузером.

Загрузить приложение можно абсолютно бесплатно, для этого переходим на официальный сайт компании в раздел «Приложения для смартфона» (находится в верхнем левом углу). Далее нужно выбрать версию программы и один из трех способов загрузки: напрямую с сайта, с помощью СМС-сообщения или отсканировав QR-код. После загрузки выполняется установка, занимающая не более пары минут. По завершению можно начинать делать ставки на спорт с 1xStavka.

Какие же преимущества дает приложение?

Есть уникальные акции для пользователей.

Быстрая работа, так как программа оптимизирована и очищена от тяжелой графики и баннеров.

Есть онлайн-трансляции игр.

Большой выбор спортивных дисциплин и событий.

Можно легко выводить средства.

Есть возможность делать ставки на спорт лайв – 1xStavka быстро выполняет обновление коэффициентов.

Если же беттер не хочет или не может выполнить установку приложения, то есть вариант использования мобильной версии сайта. Чтобы попасть на нее, просто заходим через браузер в мобильном гаджете – система определит тип устройства и адаптирует сайт под размеры дисплея.

Большим преимуществом моби версии является то, что ее не нужно устанавливать. Также есть и существенный недостаток – если основной сайт по какой-либо причине будет недоступным, то и мобильный перестанет работать, что усложнит заключение пари на спорт в лайв на 1xStavka.

Широкий выбор событий в линии

Одно из главных преимуществ букмекера – это очень широкая линия на более, чем тридцать видов спорта. Вы можете перейти в 1xstavka.ru/line/ и убедиться в этом сами. Также дается глубокая роспись на каждое событие. Беттер может заключить пари не только на тоталы, победителя, точный счет, но и, например, на личную статистику игроков, будут ли нарушения и так далее. Возможность выбирать более узкие исходы позволяет опытным игрокам больше зарабатывать. Также в линии 1xStavka доступны довольно редкие виды спорта, например, дартс, флорбол, керлинг и так далее.