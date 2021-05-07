«  
  »

Создатели «Мира Дикого Запада» спродюсируют для Amazon сериал о пересечении фольклора и реальных историй преступлений

Как пишет Deadline, Джонатан Нолан и Лиза Джой займутся сериалом вместе с дуо Крэйга Макнейлла и Клэй Чэпман. Последние вместе работали над фильмом ужасов «Мальчик» 2015 года. Макнейлл также работал над эпизодами для «Сумеречной зоны» и «Касл-Рок».

Шоу под названием Unknown описывается как антология психологических хорроров, рассказывающая о пересечении фольклора и реальных историй преступлений. Первый сезон будет посвящён брату и сестре, столкнувшимся с «тёмным духом» из детства в «Техасских полях смерти».

Джонатан Нолан и Лиза Джой подписали пятилетний контракт с Amazon в начале 2019 года. В рамках него они уже занимаются сериалом по Fallout, продюсером которого также выступает Тодд Говард.

7 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  