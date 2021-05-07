Два казино Лас-Вегаса хотят подключиться к сети подземных туннелей Илона Маска В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям Приватбанка » Создатели «Мира Дикого Запада» спродюсируют для Amazon сериал о пересечении фольклора и реальных историй преступлений Как пишет Deadline, Джонатан Нолан и Лиза Джой займутся сериалом вместе с дуо Крэйга Макнейлла и Клэй Чэпман. Последние вместе работали над фильмом ужасов «Мальчик» 2015 года. Макнейлл также работал над эпизодами для «Сумеречной зоны» и «Касл-Рок». Шоу под названием Unknown описывается как антология психологических хорроров, рассказывающая о пересечении фольклора и реальных историй преступлений. Первый сезон будет посвящён брату и сестре, столкнувшимся с «тёмным духом» из детства в «Техасских полях смерти». Джонатан Нолан и Лиза Джой подписали пятилетний контракт с Amazon в начале 2019 года. В рамках него они уже занимаются сериалом по Fallout, продюсером которого также выступает Тодд Говард.