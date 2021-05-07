Советские МиГи в подарок Израилю

Полет не заладился с самого начала. Младший лейтенант ВВС Сирии Радфан Рафаи и его коллега, старший лейтенант Валид Адхам, каждый в своем самолете, сверялись с картами местности, тщетно пытались разобраться, где же они находятся. Оба пилота – участники специального летного курса – поднялись в воздух для тренировочного полета на МиГ-17, но, видимо, где-то в пути сбились с навигации и теперь искали место для посадки. Наконец внизу мелькнуло что-то похожее на взлетную полосу. На карте тем временем отыскался знакомый им небольшой ливанский аэродром, и оба пилота пошли на посадку, прикидывая, сколько времени займет объяснение с соседями и возвращение домой на базу.

Праздные размышления пришлось внезапно прервать: под колесами первого из МиГов закончилась полоса – намного раньше положенного. Однако пилот сумел вовремя сориентироваться, затормозить и даже предупредить об опасности своего менее опытного, идущего следом, напарника. Еще не оправившись от волнения, пилоты смотрели по сторонам, с удивлением вчитываясь в странные на вид надписи, мелькавшие за бортом. Когда же вокруг самолетов стали собираться местные жители, ужас охватил горе-пилотов. Они вдруг с пронзительной ясностью осознали, что окружающие их люди совсем не ливанцы.

Получасом ранее спустившееся на Галилею знойное марево наполнило ленивой безмятежностью горы и протянувшиеся меж ними узкие долины. Когда в этот умиротворяющий пейзаж вдруг ворвались два сирийских самолета, стремительно несущиеся через границу, они тут же были замечены операторами израильских радаров. Навстречу нарушителям были подняты два «Миража». Но еще до того, как они успели добраться до противника, сирийские самолеты внезапно пошли на посадку. Прямо на заброшенный британский аэродром возле поселка Бецет в западной части Галилеи, оставшийся со времен Второй мировой войны. Устаревшие карты 1945 года сыграли злую шутку с сирийскими пилотами, уверенными, что они приземлились в Ливане.

Так 12 августа 1968 года, Израиль удивительным образом стал счастливым обладателем двух советских реактивных истребителей МиГ-17. Для изучения подарка, в буквальном смысле свалившегося прямо с небес, командование израильских ВВС распорядилось даже создать специальную исследовательскую группу. «МиГ-17 обладал потрясающей маневренностью, – вспоминал впоследствии легендарный израильский летчик-испытатель Дани Шапиро. – Ни один из самолетов, находившихся тогда в нашем распоряжении, включая “Мираж”, не был способен на такое. Правда, всё это было так лишь на скорости до 650 км/час, а дальше штурвал самолета становился жестким, и с дальнейшим набором скорости его практически невозможно было повернуть. Поэтому я рекомендовал нашим пилотам вступать в бой против МиГ-17, когда он идет на большой скорости – в этом случае он уже не представлял для них угрозы».

Рекомендации Шапиро очень пригодились израильским летчикам во время последующих военных операций. Получив всю нужную информацию о советском истребителе, израильтяне передали МиГи в США. Один из них со временем был возвращен Израилю и установлен в музее ВВС. А сирийские пилоты, выставившие и себя, и свои ВВС в столь нелепом виде, провели два года в израильском плену и вернулись в Сирию в рамках обмена пленными. Что с ними стало впоследствии – неизвестно.

Операция «Бриллиант»

Эти МиГи были далеко не первыми образцами советских секретных авиаразработок, доставшихся Израилю. Двумя годами ранее, и что любопытно, примерно в те же дни – 16 августа 1966 года, в Израиле приземлился иракский МиГ-21. На тот момент – самая новая и сверхсекретная модель советского истребителя третьего поколения. Здесь, однако, об ошибке речи не было. Угон МиГа был организован израильской разведкой «Моссад» и стал одной из самых успешных операций за всю историю существования этой организации.

Советский Союз приступил к поставкам МиГ-21 в арабские страны в начале 60-х годов. «Моссад» стал искать возможность угнать и изучить МиГ-21.

Такой шанс представился, когда тридцатидвухлетний Мунир Редфа, один из лучших летчиков в иракских ВВС, согласился перегнать самолет в Израиль. Семья Редфы принадлежала к общине ассирийцев-христиан и стремилась покинуть Ирак, где христиане в это время вновь подверглись гонениям. За доставку истребителя в Израиль «Моссад» обязался заплатить 500 тысяч британских фунтов, вывезти из Ирака всю семью пилота и предоставить израильское гражданство. В переписке с Редфой самолет проходил под кодовым именем «бриллиант», отчего такое название получила и сама операция.

В итоге при помощи курдских повстанцев семья Редфы была переправлена в Израиль, а сам Мунир Редфа, перелетев в еврейское государство на самолете МиГ-21, получил обещанное вознаграждение. На пресс-конференции он рассказал о национальной и религиозной дискриминации, которой подвергаются в Ираке христиане-ассирийцы, подчеркнув, что именно поэтому не считает себя обязанным этой стране. Три года спустя Редфа с семьей перебрался в Европу, где в 1998 году скончался.

Доставленный же им МиГ-21 был изучен в Израиле и передан для дальнейших исследований в США. Знакомство с его характеристиками оказало большую помощь в ходе случившейся через год Шестидневной войны. (Подробнее см. ТУТ)

Для полной коллекции

Всего же в коллекцию израильских МиГов попало в общей сложности четыре самолета. Последний из них – МиГ-23 – прилетел из Сирии 11 октября 1989 года. Майор ВВС Сирии 36-летний Басем Адель, совершая стандартный тренировочный полет поблизости от Голанского плато, внезапно резко отклонился от своего курса на запад. С выключенным радаром, на сверхнизкой высоте (около 50 метров над поверхностью земли) и скорости 650 узлов (1200 км/час) он через четыре минуты приземлился на летном поле аэропорта Мегиддо в нижней Галилее, использующегося для полетов частной и сельскохозяйственной авиации.

Два израильских «Фантома», находившихся в это время над Тель-Авивом, устремились в его сторону. Впоследствии будет проведено расследование, как вышло, что сириец сумел беспрепятственно пересечь границу, два подполковника даже получат взыскание. Тогда же, приземлившись в Мегиддо, сирийский майор покинул кокпит с поднятыми руками, сообщив, что совершил побег и не собирается воевать.

Угнанный им МиГ также был тщательно исследован. По словам старшего летчика-испытателя ВВС Израиля Офера Сафры, в ускорении советский самолет превосходил F-16, и F-18, но с точки зрения эргономики значительно уступил западным аналогам. Этот МиГ, как и предыдущие, также со временем оказался в музее израильских ВВС. А сирийскому пилоту Басему Аделю израильские спецслужбы сделали новые документы и помогли перебраться туда, куда он пожелал.

К слову, в сентябре 2014 года израильские ПВО сбили ракетой «Пэтриот» сирийский истребитель МиГ-21, вторгнувшийся в воздушное пространство страны со стороны Голанских высот. Была ли это попытка побега, ошибка навигации или провокация – так до сих пор и не ясно.

Александр Непомнящий