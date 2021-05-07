Софи Тернер и Джо Джонас показали новые снимки со свадьбы

Прошло два года с тех пор, как эта звездную пару объявили мужем и женой.

И вот, что осталось за кадром в Лас-Вегасе.

Чтобы отпраздновать вторую годовщину своей свадьбы, звезда «Игры престолов» Софи Тернер поделилась с подписчиками очень личными фотографиями с церемонии.

И эти снимки, на которых невеста блистает в комбинезоне украинского бренда Bevza, доказывают — эта ночь в Лас-Вегасе была действительно незабываемой.

На одной фотографии молодожены обмениваются страстным поцелуем на церемонии.

На другой — мокрые и влюбленные сидят в бассейне: белая рубашка Джонаса расстегнута на все пуговицы, а Тернер одета в пиджак своего мужа.