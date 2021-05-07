Секреты долголетия и безопасности смартфона

Мобильный телефон – наш верный спутник на работе и дома, поэтому иногда нам приходится мириться с трещиной на экране или внезапно отказавшим разъемом для наушников. И с каждым новым смартфоном мы уверяем себя, что в этот раз будем беречь устройство как зеницу ока.

Консультанты интернет-магазина электроники Eldorado поделились советами, как безопасно использовать аппарат и сохранить его привлекательный вид.

Миссия: сберечь экран

Покупая iPhone 12 в магазине Eldorado или другом техномаркете, сразу позаботьтесь о защите дисплея. Вместо специальных стекол, удерживающих пальму первенства среди пользователей, можно выбрать гидрогелевые и традиционные пленки или оригинальное дизайнерское стекло.

Популярность этих аксессуаров объясняется тем, что при падении смартфона вы просто меняете отработанное стекло на новое, радуясь целому экрану. Разумеется, производители стремятся сделать покрытие дисплеев каждой новой модели прочнее, но, увы, девайсы по-прежнему уязвимы перед агрессивным внешним воздействием.

Мнение, что защитные стекло или пленка уменьшают чувствительность экрана — заблуждение: эти материалы прозрачны и незаметны и не создают никакого дискомфорта при использовании.

Почему важно сохранить корпус в идеальном состоянии

Даже спустя несколько месяцев приятно взять в руки новенький сверкающий смартфон без царапин и раздражающих потертостей.

Для тех, кто без раздумий может купить Айфон 11 https://eldorado.ua/smartfon-apple-i-phone-11-128-gb-black/p71273815/ вопрос защиты аппарата второстепенен. Но если вы решились на дорогостоящую покупку и хотите пользоваться устройством много лет, сразу оснастите его всеми средствами защиты.

Выбирая новую модель, определитесь, что сделаете со старым телефоном. Вы можете:

продать его через доску объявлений или социальные сети. Здесь приличный внешний вид — аргумент для повышения стоимости;

заменить по программе обмена. Иногда продавцы предлагают скидку на новые модели при условии сдачи старого, но рабочего девайса;

презентовать старшим/младшим родственникам. Ваши близкие оценят, как вы сохранили для них телефон.

В любом из вариантов внешний вид корпуса – важный момент, поэтому стильный чехол и защита экрана рекомендованы с первого дня покупки устройства.

Программная безопасность

Существует немало людей, которые стремятся воспользоваться вашим контентом в корыстных или неблаговидных целях: его могут украсть для шантажа или распространения в Сети. Вот почему антивирус и прочие блокировщики доступа сегодня обязательны для активного пользователя смартфона.

Попадание вируса в устройство приводит к сбоям системы, поэтому воздержитесь от посещения сомнительных сайтов и ссылок, которые получаете от незнакомцев.

И, конечно, от вторжения защитят биометрические элементы безопасности. Если ваш смартфон поддерживает разблокировку по лицу и с помощью отпечатка пальца, воспользуйтесь возможностью, чтобы сделать свое устройство максимально конфиденциальным.