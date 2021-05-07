RISE Moldova нашло настоящего владельца молдавского паспорта, которым пользовался в Чехии шпион «Александр Петров»

Заграничный паспорт на имя гражданина Молдовы Николая Попы, которым предполагаемый офицер Александр Мишкин (также известен как «Александр Петров») пользовался при операции по подрыву военных складов в Чехии в 2014 году, принадлежал реальному человеку. Об этом рассказал редактор проекта журналистских расследований RISE Moldova Владимир Торик.

Копию поддельного загранпаспорта ранее опубликовали журналисты-расследователи из The Insider и Bellingcat. Журналисты RISE Moldova обнаружили номер этого паспорта в одной из зарубежных баз авиапассажиров. Они выяснили, что при подделке паспорта были заменены имя и дата рождения, но номер и год выдачи остались прежними.

Через базу авиапассажиров журналисты RISE Moldova нашли и настоящего владельца паспорта. Им оказался 38-летний молдаванин Виталий К., живущий в США. Он пользовался своим паспортом и в 2015 году — то есть, уже после его подделки и использования в Чехии. Виталий К. летал по этому паспорту из Кишинева в Нью-Йорк (транзитом через Москву) и обратно.

Журналисты RISE Moldova связались с мужчиной в соцсетях. «Ерунда какая-то. <…> Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там. Просто проездом был в аэропорту, и то не выходил в город даже. Не останавливали меня, не спрашивали. Это какие-то махинации», — заявил им Виталий К.