Промокоды: особенности использования

Делать покупки в Интернет выгодно – можно сэкономить солидную сумму. И не только потому, что товар в онлайн-магазинах всегда стоит дешевле. Есть еще промокоды Эльдорадо на сайте https://beribuy.ru, которые позволяют получить дополнительные скидки и даже бесплатную доставку. Это позволяет не откладывать покупки в долгий ящик, не пользоваться для этого потребительским кредитом, а приобретать желаемое с минимальными затратами. Тем более, что в большинстве случаев промокоды суммируются с уже действующими скидками, и иногда общая величина преференций достигает 70-80%.

Как использовать коды

Ничего сложного в этом нет. Нужно скопировать код на сайте, зайти в онлайн-магазин, выбрать понравившиеся товары, и уже при их оформлении ввести промокод, чтобы уменьшилась общая сумма. Но нужно внимательно читать условия. Иногда магазины предоставляют коды на ограниченные сроки, поэтому воспользоваться предложением как можн быстрее, пока оно еще действительно.

Активация практически на всех ресурсах происходит одинаково. Для кода предусмотрено специальное окошко. Его расположение зависит от интерфейса конкретного ресурса.

Основные виды промокодов

На сайте BeriBuy собраны разные виды промокодов – все, что предлагают магазины и популярные сервисы:

скидки в абсолютном (денежном) и процентном соотношении;

коды на «пробники» — тестовый набор косметики, тестовый период использования программного обеспечения;

код на продукцию из лимитированной серии;

скидки на доставку или дополнительные услуги (например, наклейку защитной пленки или подарочную упаковку);

скидка при заказе двух и более единиц товара;

код на бесплатный товар, который идет в приложение к основной позиции (например, кисточка – к рассыпной пудре);

коды на конкретный товар или услугу – например, в ассортименте магазина есть разная обувь, а скидки действуют только на кроссовки. Иногда предложение действует только на самый дорогой товар в заказе, а не на всю сумму.

Отсроченные промокоды представляют сами магазины. Покупатели получают их в момент совершения покупки, активировать можно только при следующем заказе. Это стимулирует возвращаться в этот магазин – если, конечно, он предлагает качественный товар. Некоторые промокоды носят персональный характер. Они предназначены только для конкретного пользователя – например, магазин присылает их в качестве подарка на день рождения. Это все способы привлечь постоянных клиентов, заинтересованных в длительном сотрудничестве.

