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Ольга Бузова после операции вышла на связь с поклонниками

Телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в сториз Instagram видео, в котором обратилась к своим поклонникам. Об этом пишет «МК».

Бузова извинилась перед подписчиками за то, что держала их в неведении.

Издание напоминает, что знаменитость два дня не появлялась в сети и не давала никаких комментариев журналистам.

Она пояснила, что отходила от наркоза, а ночью у нее поднялась температура, но в целом все хорошо. Сейчас Бузова находится под контролем врачей.

«Главное, что мама с папой знают: все хорошо», — сказала она, попросив поклонников не переживать.

Ранее СМИ сообщили, что Ольга Бузова попала в одну из больниц, где ее прооперировали. Что именно произошло с телезвездой, не уточнялось.

7 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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