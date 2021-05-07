В Южной Корее создали самый мощный в мире лазер, стреляющий античастицами » На Netflix вышло «Наследие Юпитера» — супергеройский сериал по комиксам Марка Миллара «Наследие Юпитера» рассказывает о супергероях, которые получили свои способности в 1930-х и защищали человечество почти 100 лет. Однако со временем они постарели и передали свой долг второму поколению сверхлюдей — своим детям. Сериал основан на одноименной серии комиксов, выходящей с 2013 года, которую написал Марк Миллар — автор «Пипца», Kingsman и «Гражданской войны». Это лишь один из целой череды проектов Netflix по мотивам произведений Миллара. Дублированный трейлер сериала Главные роли в «Наследии Юпитера» исполнили Джош Дюамель («Трансформеры», «Жизнь, как она есть»), Лесли Бибб («Лучшие»), Бен Дэниелс (сериал «Изгоняющий дьявола»), а также Эндрю Хортон и Елена Кампурис. А шоураннером сериала выступил Стивен С. Денайт, работавший над «Спартаком», «Сорвиголовой» и сиквелом «Тихоокеанского рубежа». На момент публикации заметки, отзывов критиков о «Наследии» очень мало, и оценок на агрегаторах нет. Первые рецензии начали публиковать одновременно с релизом сезона на Netflix.