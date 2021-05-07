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«МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу, — речник Фонду»

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує переговори з Україною і очікує від неї більше прогресу для отримання другого траншу за програмою stand by

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Дискусії продовжуються», — цитує видання слова директора Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райса під час брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Він нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Національного банку України і продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фінансова стабільність, боротьба з корупцією і покращення корпоративного управління.

7 мая, 2021 | Tags: | Category: Новини українською, Новости, Украина
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