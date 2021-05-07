Тихановская призвала США усилить давление на Лукашенко В Индии установлен новый антирекорд по заболеваемости ковидом » «МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу, — речник Фонду» Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує переговори з Україною і очікує від неї більше прогресу для отримання другого траншу за програмою stand by Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». «Дискусії продовжуються», — цитує видання слова директора Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райса під час брифінгу у Вашингтоні в четвер. Він нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Національного банку України і продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фінансова стабільність, боротьба з корупцією і покращення корпоративного управління.