Меган Фокс рассказала о воспитании троих сыновей: «Каждый день это словно турнир по смешанным единоборствам»

От бывшего мужа Брайана Остина Грина у 34-летней Меган Фокс есть трое сыновей: восьмилетний Ноа, семилетний Боди и четырехлетний Джорни. Вчера звезда стала гостьей шоу Келли Кларксон The Kelly Clarkson Show, где рассказала, как справляется с их воспитанием.
Каждый день и целый день это как турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. Вилки — это оружие. Нам нужно жить в комнате, обитой войлоком, чтобы все были в безопасности, — пошутила звезда.
При этом она отметила, что дети прекрасно ладят и любят друг друга, но постоянно дерутся.
Они любят друг друга. Они лучшие друзья, но борьба идет безостановочно, потому что у них очень много энергии. Они даже могут выдирать друг другу волосы,
— добавила Меган.
После расставания своих родителей дети Меган Фокс и Брайана Остина Грина остались жить с матерью, но актер через суд добивается совместной юридической и физической опеки над ними. Бракоразводный процесс пары длится уже полгода, и пока говорить о его завершении не приходится. Как говорят инсайдеры, Брайан все усложняет, в то время как Меган хочется поскорее со всем закончить.
Уже год Фокс встречается с рэпером Колсоном Бэйкером, и, как рассказали источники, она представила его своим детям. Бойфренда своей мамы они одобрили.
Меган любит своих мальчиков, и они всегда будут ее приоритетом. Она очень рада, что они приняли Колсона,
— поделился источник.
Опыт общения с детьми у 31-летнего Колсона есть — сам он воспитывает 12-летнюю дочь Кейси от предыдущих отношений.
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