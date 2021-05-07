Китайский ракетоноситель вот-вот упадет на Землю и никто не знает куда именно

Китайский ракетоноситель Long March 5B вот-вот упадет на Землю и никто не знает куда именно.

Об этом пишет BBC.

Ученые ожидают, что ракета упадет 10 мая или плюс-минус два дня, то есть может уже завтра.

Сейчас ученые следят за спуском ракеты, пытаясь предусмотреть место ее падения.

Ракетоноситель 30 метров в длину и 5 метров в ширину использовали, чтобы вывести на орбиту модуль новой китайской космической станции в конце апреля. Космический аппарат движется по орбите Земли со скоростью 27600 км / ч, постепенно приближаясь к ее поверхности.

По словам научного корреспондента BBC Джонатана Амоса, ракета находится в зоне 41 градус к северу и югу от экватора. То есть это территория, которая простирается через Нью-Йорк, Стамбул и Пекин на севере и Веллингтона и Чили — на юге.

Когда Long March 5B запускали первый раз, в мае 2020 года, обломки, в том числе 12-метровая металлическая труба, упали вблизи села в Кот-д’Ивуаре на западе Африки. Тогда никто не пострадал.